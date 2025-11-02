با حضور سرپرست دفتر استاندار، مدیران کل اجتماعی و بانوان استانداری، مسئولین جامعه ورزشی استان، ورزش دوستان و استقبال مردمی، مدال آوران جودوکار استان در بازی‌های آسیایی بحرین مورد استقبال قرار گرفتند.

در آبان ماه امسال، جودوکاران خراسان شمالی با درخشش خود در بازی‌های آسیایی منامه، موفق به کسب سه نشان طلا و برنز شدند.

در این مسابقات مهسا شکیبایی، نشان طلا و ابوالفضل نظری و محمد برفراز، نشان برنز کسب کردند.