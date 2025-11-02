به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مانور پدافند غیرعامل در مدرسه حاج کاظمی اراک با هدف آموزش مهارت‌های ایمنی و افزایش آمادگی دانش‌آموزان در شرایط اضطراری برگزار شد.

این مراسم به مناسبت هفته پدافند غیرعامل با طنین‌اندازی زنگ پدافند غیرعامل در مدرسه برگزار شد.

در این برنامه، دانش‌آموزان با نحوه پناه‌گیری و رفتار مناسب در مواقع خطر، نحوه خروج از کلاس‌ها به صورت ایمن آشنا شدند و با مشارکت فعال، اهمیت آمادگی و رعایت اصول ایمنی را تجربه کردند.