پرداخت وام ودیعه مسکن در کهگیلویه و بویراحمد تنها به ۲۰ درصد متقاضیان
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: همکاری نکردن بانکها موجب شده فقط ۲۰ درصد متقاضیان وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی پارسایی به عملکرد بانکها در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن اشاره کرد و گفت: از میان ۱۵ هزار و ۳۱۸ نفر ثبتنامی متقاضی تسهیلات در استان، تاکنون ۳ هزار و ۳۰۷ فقره تسهیلات وام ودیعه پرداخت شده است که این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.
وی از عدم حضور نمایندگان برخی بانکها در جلسه انتقاد کرد و افزود: جلسهای اضطراری با مدیران بانکها برای بررسی علل تأخیر در پرداخت تسهیلات و افزایش تعهد در تعداد پرداختی بانکهای عامل تا یک هزار فقره برگزار شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اضافه کرد: در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای احداث واحدهای مسکونی، عملیات ساماندهی و تغییر مسیر مسیلهای واقع در محدوده اجرای این طرح در دو شهر دوگنبدان و لیکک در دستور کار ادارهکل راه و شهرسازی استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: این اقدام با هدف جلوگیری از بروز خسارات احتمالی ناشی از جریانهای سطحی، ارتقای ایمنی محیط سکونت و تسهیل روند آمادهسازی اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن انجام میشود.
پارسایی با اشاره به عملکرد پیمانکاران و وضعیت پیشرفت سایتهای در دست اجرا، بر لزوم نظارت مستمر و تسریع در عملیات اجرایی تأکید کرد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی استان موظفاند زمینهای مازاد بر نیاز خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار ادارهکل راه و شهرسازی قرار دهند تا روند تأمین زمین برای متقاضیان سرعت گیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: ثبتاسناد و املاک نیز مکلف است نسبت به انتقال و واگذاری اراضی مربوط به نخبگان و همچنین زمینهای مازاد دستگاهها به راه و شهرسازی اقدام کند، همچنین واحدهایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت ساخت دارند باید برای تفکیک سند در دستور کار قرار گیرند.
وی بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی، بانکها و متقاضیان تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف نهضت ملی مسکن در استان مستلزم هماهنگی، تعهد و اقدام همزمان تمامی نهادهای مسئول است.