به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از مرحله سوم جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور تیم برق شیراز در ورزشگاه حافظیه به مصاف نفت آبادان رفت و موفق شد به دور بعد صعود کند.

دیدار دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه با تساوی یک یک به پایان رسید، اما در ضربات پنالتی، برق شیراز چهار بر یک و در مجموع ۵ بر ۲ مقابل حریف آبادانی خود پیروز شد و به دور بعد جام حذفی صعود کرد.

قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور، دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.