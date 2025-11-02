جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما روح الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کار جلسه یکصد و سی و ششم مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی