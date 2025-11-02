پخش زنده
از انتقادات به ظاهر تندیس آرش کمانگیر در تنکابن تا هشدار درباره تغییرات منفی دریاچه الندان و اعتراضات مردم به کیفیت نان در بسته خبری این هفته «موج مجازی» پرداخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بسته خبری این هفته «موج مجازی» با اجرای حامد گلی به بررسی چند موضوع حاشیهساز در فضای مجازی استان پرداخت که با واکنشهای گسترده کاربران همراه شده است.
نخستین موضوع مربوط به نصب تندیس آرش کمانگیر در تنکابن و مقایسه آن با نمونه مشابه در کرمان است. کاربران با انتشار تصاویر هر دو تندیس، از کیفیت پایینتر اثر نصبشده در تنکابن انتقاد کردهاند. یکی از کاربران نوشته: «مگر شخصیت یکی نبود؟ چرا تندیس کرمان اینقدر ظریف و تندیس ما اینقدر ساده است؟»
موضوع دوم به تغییرات منفی دریاچه الندان مربوط میشود. کاربران با انتشار عکسهای قدیمی و جدید از این دریاچه، از تخریب این جاذبه طبیعی گلایه کردهاند. یکی از کاربران نوشته: «اگر قبلاً رفتهاید، خاطرات را فراموش کنید! اگر هم میخواهید بروید، حتماً تجدید نظر کنید.»
سومین محور اعتراضات نسبت به کیفیت نان در استان است. درحالی که شهروندان از کیفیت نان گله دارند، نانواها نیز کیفیت آرد دریافتی را نامناسب میدانند. کاربری توئیت کرده: «مردم فکر میکنند نانوا خودش اینگونه میپزد، نمیدانند آرد کیفیت ندارد.»
آخرین موضوع مربوط به ویدیویی از قطع درخت توسط پدر و پسر است که با واکنش تند کاربران مواجه شده. در این ویدیو پسر جوان درحال یادگیری تبر زدن به درخت است و پدر با افتخار از او فیلم میگیرد. کاربری با انتقاد از این رفتار نوشته: «جالب که در پایان میگوید چه جنگلی به به! با این کارت دیگر چه جنگلی میماند؟!»