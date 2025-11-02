مسیر و ساعت شروع راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان در شهرستان‌ها وشهرهای استان را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان

بر این اساس راهپیمایی ١٣ آبان در همه ی شهرستان‌های استان از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود. خرم آباد ۹ صبح ،میدان شهدا، پل شهدا، سه راه اسدآبادی، مصلای الغدیر خرم آباد ۹ صبح ،میدان شهدا، پل شهدا، سه راه اسدآبادی، مصلای الغدیر

بروجرد ۹ صبح،میدان شهدا، میدان تختی



الیگودرز ۹ صبح،میدان امام (ره)، میدان امام حسین (ع)

ازنا ۹ صبح،میدان راه آهن، میدان ولی عصر (عج)

دورود ۹ صبح،میدان امام حسین (ع)، مصلی نماز جمعه

پلدختر ۹ صبح،میدان شهید بهشتی، پل شهدای دولت، خیابان امام (ره)،میدان شهید بهشتی

کوهدشت ۹ صبح،مسجد صاحب الزمان (عج)، میدان شهدا، میدان امام (ره)

سلسله ۹ صبح،میدان امام (ره)، خیابان امام (ره)، میدان عاشورا

دلفان ۹ صبح،میدان بعثت، خیابان امام (ره)، میدان امام (ره)

چگنی ۹ صبح،مصلی نماز جمعه، بلوار حضرت امام (ره)، مصلی نماز جمعه



رومشکان ۹ صبح،مزار شهید گمنام، خیابان امام (ره)، میدان امام (ره)، خیابان شهید رجایی

معمولان ۹ صبح ،سه راه فرمانداری، خیابان امام (ره)، مصلی نماز جمعه

زاغه ۹ صبح،خیابان امام (ره)، آموزش و پرورش

بیرانشهر ۹ صبح،مصلی نماز جمعه، بلوار شهید آیت اله بهشتی، دبیرستان شبانه روز حضرت امام (ره)

اشترینان ۹ صبح،میدان امام (ره)،خیابان امام حسن مجتبی (ع)، میدان امام (ره)

مؤمن آباد ۹ صبح،میدان بسیج، میدان شهدا، مصلی نماز جمعه



سپیددشت ۹ صبح،خیابان امام (ره)، مصلی نماز جمعه

کوهنانی ۹ صبح،مزار شهید گمنام، مصلی نماز جمعه

درب گنبد ۹ صبح،میدان بسیج، حرم امامزاده محمد

گراب ۹ صبح،میدان معلم، دبیرستان دخترانه‌ام البنین