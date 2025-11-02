پخش زنده
بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از خدمات قرارگاه جهادی ثامن الحجج(ع) و گروه جهادی سفیران سلامت بهره مند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی گفت: بهمناسبت هفته بیمه سلامت قرارگاه جهادی ثامن الحجج(ع) گروه جهادی سفیران سلامت با مشارکت ۸۰ نفر از اعضای قرارگاه برگزار شد.
هنری افزود: همچنین ۲۵ پزشک و ۱۵ نفر از کارمندان بیمه سلامت این اردوی جهادی سفیران سلامت را همراهی کردند.
وی گفت: بیش از ۴۰۰ نفر از مردم محروم منطقه پس از شناسایی اولیه و غربالگری تخصصی، از ۶۵۰ خدمت رایگان در حوزه بهداشت و درمان گروه جهادی سفیران سلامت بهرهمند شدند.
مسئول بسیج سازندگی خراسانجنوبی گفت:خدمات ارائهشده شامل ویزیت پزشکان متخصص نورولوژی، داخلی، اطفال، زنان و زایمان، اورولوژی و... بود.
هنری به ارائه ویزیت پزشکان عمومی و دندانپزشک اشاره کرد و گفت: ارائه داروی رایگان با همکاری بیمه سلامت استان، بیناییسنجی، مامایی، پرستاری، آموزشهای بهداشتی، ارجاع بیماران به مراکز تخصصی مرکز استان در موارد ضروری از جمله خدمات این گروه جهادی بود.
وی افزود:این اردو در قالب یک رزمایش بزرگ خدمترسانی، به همت قرارگاه ثامنالحجج(ع) شامل گروههای عمرانی، آموزشی، خدماتی و فرهنگی برگزار گردید و جلوهای از جهاد امیدآفرینی را به نمایش گذاشت.
هنری گفت:۱۴ گروه جهادی تخصصی نیز در عرصههای آموزش تحصیلی، فرهنگی، عمرانی، فنی مهارتی، رنگ آمیزی، جوشکاری، تاسیساتی، خیاطی، تعمیر لوازم خانگی و... به بیش از ۱۰۰۰ نفر خدمات ارائه کردند.