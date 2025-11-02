دشمنی آمریکا و اروپا با ایران تنها مربوط به انقلاب اسلامی نیست بلکه سابقه‌ای دیرینه و حداقل ۲۰۰ ساله دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیشب در جمع حقوقدانان بسیجی کشور در مشهدگفت: از دوره قاجار تا پهلوی سیاست غرب بر کوچک‌سازی، وابسته‌سازی، عقب نگه داشتن و از بین بردن هویت دینی و ملی ایران متمرکز بود، اما انقلاب اسلامی این مسیر را متوقف و ملت را در مسیر پیشرفت و عزت قرار داد.

سردار یدالله جوانی افزود: دشمن امروز نیز همان اهداف را با ابزار‌های رسانه‌ای و سیاسی دنبال می‌کند و باید بدانیم دشمنی او نه در رفتار‌های سیاسی ما بلکه ریشه در اصل استقلال‌خواهی و دین‌باوری ملت ایران دارد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ملت ایران نمی‌تواند تسلیم شود، زیرا تجربه ۴۶ ساله انقلاب نشان داده که ایستادگی در برابر فشار‌ها موجب پیشرفت و نصرت الهی است.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» بیان کرد: یکی از ویژگی‌های مشترک تمام ائمه اطهار (ع) جهاد است که تکلیف تعطیل‌ناپذیر مومن محسوب می‌شود. امروز دشمنان انقلاب اسلامی جنگی ترکیبی را علیه ملت ایران آغاز کرده‌اند و برای مقابله با آن باید وارد عرصه «جهاد ترکیبی» شد.

سردار جوانی اظهار کرد: جنگ ترکیبی دشمن مجموعه‌ای از اقدامات نظامی، امنیتی، شناختی و رسانه‌ای است که با هدف فریب افکار عمومی و القای یأس در جامعه دنبال می‌شود. در برابر چنین جنگی راه پیروزی تنها از مسیر جهاد تبیین می‌گذرد؛ جهادی که فریضه‌ای قطعی و فوری است و باید توسط همه اقشار مردم دنبال شود.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز گفت: دشمن در سحرگاه ۲۳ خرداد سال جاری جنگی را آغاز کرد که بر اساس محاسبات آنان باید ظرف ۴۸ ساعت تهران سقوط می‌کرد و در یک هفته ساختار‌های دفاعی و امنیتی کشور فرو می‌ریخت، اما حضور مردم در کنار رهبری و نیرو‌های مسلح همه این محاسبات را باطل کرد. دشمن می‌پنداشت مردم از نظام جدا می‌شوند ولی ملت ایران بار دیگر نشان دادند که با بصیرت در کنار انقلاب ایستاده‌اند.

جوانی با اشاره به اهداف دشمنان بیان کرد: آنان از طریق جنگ شناختی و رسانه‌ای به دنبال سیاه‌نمایی، تحریف و بی‌اعتمادسازی نسبت به نظام اسلامی هستند تا ملت را از مسئولان جدا کنند. وظیفه امروز نخبگان، رسانه‌ها و نیرو‌های بسیجی، خنثی‌سازی این عملیات روانی با روشنگری و پاسخ به شبهات است.

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه یکی از محور‌های اصلی جهاد تبیین، ترویج امید و باور به آینده روشن است، افزود: دشمن با ناامیدسازی و بزرگ‌نمایی مشکلات به دنبال تضعیف ایمان مردم است، اما باید با تبیین دستاورد‌های انقلاب، پیروزی‌های مقاومت و امداد‌های الهی، امید را در جامعه تقویت کنیم.