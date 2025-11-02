پخش زنده
امروز: -
هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز یکشنبه یازدهم آبان با میانگین ۱۳۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.
براین اساس، شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۴۸، پارک زمزم ۱۲۳، خیابان فرشادی ۱۳۹، خیابان میرزا طاهر ۱۰۹ و هزار جریب ۱۱۵ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه پروین اعتصامی با عدد ۱۷۹، دانشگاه صنعتی، بولوار کاوه، سپاهانشهر و رهنان ۱۵۴، خیابان فیض ۱۵۲ و ولدان ۱۵۱ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان رودکی با عدد ۶۹ و بزرگراه خرازی ۸۷ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.