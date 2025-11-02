به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شکوهی گفت: با همکاری مأموران پلیس اطلاعات شهرستان بهاباد، یک نفر متخلف که اقدام به شکار یک قطعه کبک وحشی کرده بود، به همراه یک قبضه سلاح غیرمجاز شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متعاقب انجام هماهنگی‌های لازم با مقام قضایی و طی اجرای عملیات مشترک، مأموران موفق شدند متخلف را در حین حمل لاشه پرنده شکارشده و سلاح غیرمجاز دستگیر کنند. پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بهاباد در ادامه با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان زیست‌محیطی گفت: صیانت از حیات‌وحش یک وظیفه همگانی است و از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.