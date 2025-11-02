به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،دو پروژه طرح نهضت ملی مسکن شهرستان کازرون بعد از ۴ سال است بدون هیچگونه پیشرفتی رها شده و مدیرکل راه و شهرسازی فارس از آن بی اطلاع است.

با توجه به اینکه فراهم کردن مسکن، آرزو و هدف اقشار مختلف جامعه است؛ بالا رفتن قیمت آن قشر وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی دولت ها، به منظور حمایت از قشر کم درآمد جامعه و کمک به خانه دار شدن آن ها، وارد عمل شده و با ارائه طرح هایی، آن ها را در رویای خانه دار شدن یاری می کنند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدت ۴ سال است که متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در انتظار تعیین تکلیف مسکن هستند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروند خبرنگار ما را در زیر می خوانید:

با سلام خدمت شما

خواهش میکنم به داد ما مردم کازرون برسید که هیچ کس نه صدامون رو میشونه و نه کاری میکنه

بعد از چهار سال از ثبت نام مسکن ملی داخل کازرون و پرداخت پول نه پروژه پیشرفتی کرده نه وامی دولت به ما تعلق داده هر دو ماه یک بار هم پیامک میاد که صد میلیون واریز کنید

آیا این بود مسکن محرومین؟