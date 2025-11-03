پخش زنده
امروز: -
برداشت سیبزمینی از ۳۰۰ هکتار مزارع شهرستان ابهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کشاورزان شهرستان ابهر امسال از حدود ۳۰۰ هکتار زمین به کشت سیبزمینی پرداختهاند که با میانگین عملکرد ۴۳ تن در هکتار، پیشبینی میشود ۱۳ هزار تن سیبزمینی برداشت شود.
روستای عمیدآباد به عنوان قطب تولید این محصول، با بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری و مکانیزاسیون، شامل شش دستگاه تراکتور و سیبکنی، نقش مهمی در افزایش کیفیت و عملکرد محصول دارد.
ارقام کشتشده شامل ارقام میان رس و بلندرس است که دوره رشد آنها بین پنج تا شش ماه طول میکشد.
برداشت سیبزمینی در شهرستان ابهر تا پایان آبان ماه ادامه دارد و محصولات تولیدی علاوه بر تأمین بازار داخلی، به استانهای همجوار مانند اردبیل، تبریز و ارومیه نیز ارسال میشوند.