به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ درج نکردن قیمت، گرانفروشی، کم فروشی و تقلب در کسب از جمله تخلفات میوه فروشان سیار است که مردم اراک سالهاست از آن گلایه دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در کلانشهر اراک بیش از ۹۰۰ بار فروش سیار میوه و تره بار را به مردم عرضه می‌کنند.

سعید نوراللهی افزود: در سال گذشته اقداماتی از سوی شهرداری اراک برای ساماندهی و درج درست قیمت میوه و تره بار وانت بار‌ها انجام شد، اما به دلیل پیگیری نامناسب به سرانجام نرسید.

نوراللهی ابراز داشت: با وجود تخلفات متعدد بارفروشان سیار، اما تا کنون پرونده‌ای از سوی سازمان صمت، شهرداری اراک و استاندارد به تعزیرات حکومتی ارسال نشده است.

او گفت: تشدید نظارت بازرسان گشت‌های مشترک، شناسنامه دار کردن میوه فروشان سیار و درج قیمت واقعی میوه در محل عرضه در کاهش تخلفات صنفی میوه فروشان سیار اثر گذار است.