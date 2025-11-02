پخش زنده
امروز: -
چند نرخی شدن میوه توسط ۹۰۰ بار فروش سیار، زیر سایه نظارت کمرنگ بازرسان روی میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ درج نکردن قیمت، گرانفروشی، کم فروشی و تقلب در کسب از جمله تخلفات میوه فروشان سیار است که مردم اراک سالهاست از آن گلایه دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در کلانشهر اراک بیش از ۹۰۰ بار فروش سیار میوه و تره بار را به مردم عرضه میکنند.
سعید نوراللهی افزود: در سال گذشته اقداماتی از سوی شهرداری اراک برای ساماندهی و درج درست قیمت میوه و تره بار وانت بارها انجام شد، اما به دلیل پیگیری نامناسب به سرانجام نرسید.
نوراللهی ابراز داشت: با وجود تخلفات متعدد بارفروشان سیار، اما تا کنون پروندهای از سوی سازمان صمت، شهرداری اراک و استاندارد به تعزیرات حکومتی ارسال نشده است.
او گفت: تشدید نظارت بازرسان گشتهای مشترک، شناسنامه دار کردن میوه فروشان سیار و درج قیمت واقعی میوه در محل عرضه در کاهش تخلفات صنفی میوه فروشان سیار اثر گذار است.