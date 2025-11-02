به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس هیات فوتبال استان گفت: دوره مربیگری A آسیا با حضور ۲۴ مربی از سراسر کشور و با حضور آقای پورنعمت، از مدرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال ایران، و دکتر جمال‌زاده، مدرس بومی استان، در حال برگزاری است.

کرمی افزود: از میان شرکت‌کنندگان، ۱۶ مربی بومی کهگیلویه و بویراحمد و ۸ نفر دیگر از استان‌های مختلف کشور در این دوره حضور دارند.

وی اضافه کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند زمینه ارتقای سطح دانش فنی مربیان و توسعه فوتبال پایه و حرفه‌ای در استان را فراهم کند.