برای نخستینبار در استان؛
برگزاری کلاس مربیگری آسیا A در یاسوج
کلاس مربیگری آسیا A در با شرکت ۲۴ مربی از سراسر کشور در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس هیات فوتبال استان گفت: دوره مربیگری A آسیا با حضور ۲۴ مربی از سراسر کشور و با حضور آقای پورنعمت، از مدرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال ایران، و دکتر جمالزاده، مدرس بومی استان، در حال برگزاری است.
کرمی افزود: از میان شرکتکنندگان، ۱۶ مربی بومی کهگیلویه و بویراحمد و ۸ نفر دیگر از استانهای مختلف کشور در این دوره حضور دارند.
وی اضافه کرد: برگزاری چنین دورههایی میتواند زمینه ارتقای سطح دانش فنی مربیان و توسعه فوتبال پایه و حرفهای در استان را فراهم کند.
رئیس هیات فوتبال استان ادامه داد: برگزاری این دوره آموزشی گامی مهم در مسیر رشد و حرفهایتر شدن فوتبال کهگیلویه و بویراحمد است و میتواند نقش مهمی در شناسایی استعدادهای مربیگری و فنی در سطح استان ایفا کند.