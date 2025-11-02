به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ جواد حسینی گفت: توقیف دستگاه کشنده ولوو در جریان گشت‌زنی‌های روزانه عوامل پلیس راه همدان انجام شد و بررسی‌های اولیه نشان داد که این راننده جوان، حرکت خود را از مبدأ استان کرمانشاه شهر قصر شیرین آغاز کرده و مقصد نهایی وی بندر عباس بوده است.

او با بیان اینکه بار این تریلی سنگین، محموله قیر بوده است، تأکید کرد: با توجه به تخلف آشکار و خطرات جانی و مالی این اقدام، این خودرو به پارکینگ منتقل شد و راننده نوجوان برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.