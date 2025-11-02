شهروندخبرنگار ما از خورستان با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شده است.

به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وام ازدواج یکی از تسهیلات مهمی است که دولت برای حمایت از جوانان در آغاز زندگی مشترک ارائه می‌دهد که در تامین هزینه‌های اولیه زندگی نقش بسزایی دارد تا زوجین بتوانند بخشی از هزینه هایشان را مدیریت کنند و با مشکلات کمتری وارد خانه بخت شوند اما با این حال، بسیاری از متقاضیان با مشکلاتی در دریافت این وام مواجه شده‌اند.

متن پیام شهروند خبرنگار

سلام خسته نباشید

بنده ثبت نام تسهیلات ازدواج انجام دادم ولی بانک ملی خوزستان بیشتر از ۹ماه کد رهگیری و تعیین شعبه انجام ندادن و پاسخگو نیستن، چرا با این وضع اقتصادی و مشکلات مردم بانک های بزرگی مثل بانک ملی پاسخگو نیستن.

ممنون میشم پاسخگو مشکلات ما باشید.