به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با وجود اجرای طرح های ساخت و بازسازی راه های روستایی در سراسر کشور، همچنان برخی جاده های روستایی وضعیت مناسبی ندارد و نیازمند رسیدگی است.

شهروندخبرنگار با ارسال پیام از وضعیت نامناسب و خرابی جاده روستای گلنگش به سمت دیلمان در شهرستان رودبار گلایه کرده و خواستار بازسازی این جاده شده است.

متن شهروند خبرنگار ما:

چندین ساله این جاده خراب است و درحال بدتر شدن است.