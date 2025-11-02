شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از تخلیه زباله‌های ساختمانی تا نزدیکی ساحل دریای خبر و آلوده کردن آب دریا، انتقاد کرده است.

تخلیه زباله های صنعتی و ساختمانی در حاشیه رودخانه چالوس و ساحل دریا

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی حاشیه رودخانه ها و تخلیه زباله های ساختمانی ‌ صنعتی تا نزدیکی ساحل دریا خبرداده و انتقاد کرده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما به شرح زیر است:

متآسفانه در حاشیه غربی رودخانه چالوس از انتهای مجموعه مسکن مهر تا نزدیک ساحل دریا انواع زباله ساختمانی و صنعتی تخلیه می شود که باعث آلودگی زیاد حاشیه رودخانه و آب آن و در نهایت آب دریای خزر می شود. این کار در روز روشن و آشکارا صورت می پذیرد.

همچنین در حاشیه جاده کمربندی پشت انبار شرکت نفت چالوس نظیر همین مسآله رخ داده است که هم محیط زیست را آلوده کرده و هم هزینه زیادی بر دوش مردم چالوس می گذارد.۶

شهرداری و اداره محیط زیست شهرستان هم تاکنون اقدامی نکرده اند.

موضوع را قبلا پیامکی به فرماندار چالوس گزارش داده ام.