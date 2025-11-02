پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان خواسته است، موضوع اهدای زمین به خانوادههای دارای چهار فرزند در اردکان یزد را پیگیری کنند.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، بهمنظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها یک قطعه زمین بهصورت رایگان درقالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن در محل شهرداری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت تامین میشود، اختصاص دهد.
متن شهروند خبرنگار ما:
سلام بنده از اردکان یزد مزاحمتون میشم، من چهار فرزند دارم و مستاجر هستم، همه ی شهرها زمین به افراد چهار فرزند داده اند جز اردکان یزد و میگویند که زمین نداریم و دو ساله که امید الکی به ما میدهند و هیچ اقدامی نمیکنند. تو روخدا پیگیری کنید.