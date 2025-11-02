به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهر‌های زیر پانصد هزار نفر جمعیت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستا‌ها یک قطعه زمین به‌صورت رایگان درقالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن در محل شهرداری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت تامین می‌شود، اختصاص دهد.

متن شهروند خبرنگار ما:

سلام بنده از اردکان یزد مزاحمتون میشم، من چهار فرزند دارم و مستاجر هستم، همه ی شهرها زمین به افراد چهار فرزند داده اند جز اردکان یزد و می‌گویند که زمین نداریم و دو ساله که امید الکی به ما می‌دهند و هیچ اقدامی نمی‌کنند. تو روخدا پیگیری کنید.