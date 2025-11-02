پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان گفت: نخستین همایش ملی زنجیره ارزش سفال و سرامیک از ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه با محوریت لالجین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محسن معصومعلیزاده افزود: هدف از برگزاری این رویداد تبیین جایگاه زنجیره ارزش سفال و سرامیک و شناسایی حلقههای مفقوده در این حوزه، انتقال دانش سفال و سرامیک و معرفی شهر جهانی سفال لالجین است.
او با اشاره به اینکه در این همایش نگاهی نو به استخراج مواد اولیه، تولید، بازاریابی و فروش و صادرات سفال و سرامیک خواهیم داشت، تأکید کرد: این رویداد در سه بخش علمی، نمایشگاهی و کارگاهی برگزار میشود و برای نخستین بار نتایج این همایش ملی در کارگاه علمی ارائه خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان از تشکیل ۳۰ غرفه عرضه سفال لالجین در حوزه نمایشگاهی تخصصی با حضور ۱۲ استان در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی خبر داد و تأکید کرد: این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه جشنواره اقوام ایرانی برگزار خواهد شد که معرفی فرهنگ و هنر و سبک زندگی ایرانی را به دنبال خواهد داشت.
معصومعلیزاده به اشاره به حضور شرکتهای تخصصی در حوزه سفال و سرامیک در این نمایشگاه گفت: بازار برخط عرضه صنایع دستی را هم خواهیم داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان افزود: بخش کارگاهی از روز دوم در سه محور تخصصی ترکیبات خاک جهت پخت قرص نان با دمای پایین، طراحی و نشان سازی صنایع دستی و بازاریابی و فروش برخط برگزار میشود.