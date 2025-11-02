نشست نهایی ثبت نام کاروان ورزشی ایران اعزامی به ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی روز گذشته در دهکده بازی‌ها و با حضور سرپرست کاروان و معاونین برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی بصورت رسمی و با برپایی آئیین افتتاحیه روز جمعه ۱۶ آبان ماه در شهر ریاض آغاز خواهد شد که به همین منظور کاروان‌های ورزشی از سراسر جهان در حال عزیمت به عربستان سعودی هستند.

کادر سرپرستی کاروان ورزشی ایران که چند روز پیش و جهت محیا کردن ورود ورزشکاران و کادر فنی رشته‌های شرکت کننده در ریاض حضور دارند امروز و در نشست نهایی ثبت نام (DRM) تکلیف تعداد نمایندگان ایران را مشخص کردند.

طبق این ثبت نام که با حضور دکتر تابع سرپرست کاروان، دکتر رحیمی و عاطفه اسلامیان معاونین کاروان برگزار شد اطلاعات تکمیلی ۱۹۰ ورزشکار ایرانی (در ۲۰ رشته از ۲۳ رشته به همراه کوراش که بصورت نمادین برگزار می‌شود) تک به تک از وزن و دسته و ماده و رشته بررسی و کارت شناسایی آنها برای حضور در بازی‌های صادر شد.

اتفاق ویژه این نشست، تصمیم اخیر فدراسیون جهانی وزنه برداری بود که تعداد دسته‌های این رشته را به ۵ مرد و ۵ زن کاهش داد. بدین ترتیب هر کشور در هر بخش می‌تواند ۸ وزنه بردار معرفی کند، اما ۵ نفر از آنها می‌توانند در دسته‌های خود به رقابت بپردازند. ‎

تحویل اطاق‌ها و ساختمان مخصوص اسکان کاروان ورزشی ایران، هماهنگی در خصوص ساعات و اماکن تمرینی، حمل و نقل، امنیت، تغذیه و زمان بندی مسابقات و مسایل فنی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.