به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در این دیدار تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در ورزشگاه شهدای نفت میزبان تیم پالایش نفت بندرعباس بود که موفق شد میهمان خود را با نتیجه ۲ به صفر بدرقه کند و به مرحله بعد جام حذقی کشور صعود کند.

حریف نفت وگاز گچساران در مرحله بعدی جام حذفی با قرعه کشی مشخص می‌شود.

سرمربی نفت وگاز گچساران در خصوص این دیدار گفت: بازی خوبی را در مقابل تیم پالایش نفت بندرعباس انجام دادیم و بازیکنان همه روش ها را در زمین پیاده کردند و موقعیتی به حریف ندادیم و توانستیم از اشتباه بازیکنان حریف استفاده کنیم و به دو گل برسیم.

محمود فکری افزود: بعد از این دیدار خود را برای هفته دهم لیگ دسته اول آماده می‌کنیم.

ابراهیم صادقی سرمربی پالایش نفت بندرعباس نیز گفت: بازی خوبی از هر دوتیم شاهد بودیم و تیم ما با اشتباهات فردی بازیکنان دو گل دریافت کرد و بازیکنان تیم ما از فرصت‌های به دست آمده استفاده نکردند وتیم ما با این شکست از جام حذفی حذف شد.