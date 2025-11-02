میلیون‌ها آمریکایی کم‌درآمد در آغاز ماه نوامبر در انتظار دریافت کمک‌هزینه‌های غذایی دولت فدرال هستند، اما هنوز نمی‌دانند این حمایت حیاتی چه زمانی به دستشان خواهد رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از روزنامه نیویورک‌تایمز، بحران ناشی از تعطیلی دولت فدرال موجب شده پرداخت مزایای «برنامه کمک تغذیه تکمیلی» (SNAP) متوقف یا به‌تعویق بیفتد. «کریستین تالی»، زن ۷۸ ساله ساکن میامی که ماهانه ۲۸۵ دلار از این برنامه دریافت می‌کند، گفت: «من واقعاً سردرگم‌ام. نمی‌دانم چطور به این نقطه رسیدیم.»

این گزارش افزود: یک قاضی در ایالت رودآیلند روز جمعه دولت ترامپ را موظف کرد تا پرداخت مزایای غذایی در دوران تعطیلی را ادامه دهد و اعلام کرد که دولت به‌طور غیرقانونی از استفاده از منابع اضطراری برای تأمین بودجه این برنامه خودداری کرده است.

در ادامه آمده است: رئیس‌جمهور ترامپ شامگاه جمعه در واکنش گفت دولت او پس از صدور مجوز قضایی، بودجه لازم برای ماه نوامبر را تأمین خواهد کرد، اما تأخیر در پرداخت اجتناب‌ناپذیر است. او نوشت: «حتی اگر فوراً مجوز صادر شود، باز هم پرداخت‌ها به‌دلیل روند اداری در ایالت‌ها با تأخیر انجام می‌شود.»

این گزارش اضافه کرد: برنامه SNAP که از سال ۱۹۶۴ به‌صورت دائمی اجرا می‌شود، به‌طور معمول با همکاری دولت فدرال، ایالت‌ها و فروشگاه‌ها مزایای غذایی را از طریق کارت‌های مخصوص به خانوارها پرداخت می‌کند. اما در پی تعطیلی دولت و کاهش بودجه برنامه‌های اجتماعی، بیم آن می‌رود که میلیون‌ها خانوار با خطر گرسنگی مواجه شوند.

«رابین هایدن»، مدیر یک سازمان خیریه در آلاباما، هشدار داد: «احساس می‌کنیم مثل کسی هستیم که در ساحل ایستاده و موج عظیمی را می‌بیند، اما نمی‌داند چه زمانی و چطور به او برخورد خواهد کرد.»

نیویورک تایمز در ادامه نوشت: تعطیلی دولت و قانون جدید سیاست‌های داخلی جمهوری‌خواهان که در ماه ژوئیه توسط ترامپ امضا شد، بودجه برنامه‌های حمایتی از جمله مدیکید و SNAP را به‌شدت کاهش داده است. طبق این قانون، بودجه مدیکید حدود یک تریلیون دلار و بودجه SNAP نزدیک به ۱۸۶ میلیارد دلار کم شده و شرایط احراز صلاحیت برای دریافت این کمک‌ها سخت‌تر شده است.

در بخش دیگری از گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است: قاضی «جان مک‌کانل» در رودآیلند نیز دولت ترامپ را ملزم کرده تا وجوه اضطراری را «در سریع‌ترین زمان ممکن» برای پرداخت‌های اول نوامبر آزاد کند. هم‌زمان، دادگاه ماساچوست نیز از دولت خواسته تا روز دوشنبه نحوه تأمین بودجه را توضیح دهد.

نیویورک تایمز در پایان نوشت: هم‌زمان با تداوم تعطیلی دولت، ادارات محلی خدمات اجتماعی در سراسر کشور با حجم بالای تماس‌ها و مراجعات مردمی روبه‌رو شده‌اند. در شهرستان «دارام» کارولینای شمالی، مدیر خدمات اجتماعی گفت: «مردم به‌شدت نگرانند. از ما می‌پرسند چطور خانواده‌شان را سیر کنند، اجاره بدهند یا غذا بخرند. اما ما پاسخی قطعی نداریم.»