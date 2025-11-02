از ابتدای امسال تا پایان مهرماه حدود ۷۸ هزار تن از اتباع غیر مجاز افغانستانی از استان اصفهان خارج و به کشورشان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان با بیان این که سال گذشته هم ۷۲ هزار تن از اتباع غیر مجاز افغان از استان اصفهان خارج و به کشورشان انتقال داده شدند، افزود: پیشتر اقامت ۲۰۰ هزار تن از اتباع غیر مجاز در استان ثبت شده بود.

رضا صفری از خدمات به ۲۰۰ هزار تن از اتباع مجاز افغانستانی دارای مدارک معتبر در استان اصفهان خبر داد، اما تصریح کرد هرگونه ارائه خدمات از جمله تامین مسکن و اشتغال به اتباع غیرمجاز جرم است.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان اضافه کرد: از ابتدای آبان ماه امکان صدور رویداد کارگری در سامانه جامع اشتغال وزارت کار و رفاه اجتماعی فراهم شده تا فرآیند به کارگیری اتباع خارجی در کشور قانونمندتر شود.