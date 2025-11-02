پخش زنده
بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت از امروز با حضور ۱۰۷ شرکت خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایشگاه صنعت، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای فناورانه، جذب سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای داخلی و خارجی در بخش صنعت بهشمار میرود.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تأثیر تحولات منطقهای گفت: نمایشگاه صنعت اصلیترین رویداد صنعتی کشور است.
صدیف بیکزاده، افزود: نمایشگاه صنعت امسال، گستره وسیعی از حوزهها از جمله ماشینآلات، ابزارآلات، مواد اولیه، خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات ایمنی و بهداشتی و خدمات پس از فروش را دربر میگیرد و پیشبینی میشود آمار بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
حمید لیلاز مهرآبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی بینالمللی ایدرو نیز با اشاره به ابعاد گسترده این رویداد گفت: در این دوره ۱۰۷ شرکت خارجی از کشورهایی، چون ترکیه، چین، تایوان، بلژیک، آلمان و ژاپن حضور دارند و میزان مشارکت شرکتهای خارجی درمقایسه با سال گذشته سه برابر شده است.
گفتنی است؛ بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت از امروز تا ۱۴ آبانماه (به مدت ۴ روز) در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران میزبان بازدیدکنندگان است.