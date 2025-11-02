

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزه گفت: هر سال با آغاز فصل سرما انواع پرندگان مهاجر از نوار‌های شمالی و غالبا کشور‌های روسیه و قزاقستان به مقصد اصلی‌ترین زیستگاه طبیعی منطقه یعنی سد بار برای زمستان گذرانی فرود می‌آیند.

حمید جوانبخت با اشاره به تنوع زیستی مناسب سد بار افزود: در این پایش طبق برآورد صورت گرفته، حدود ۱۲۰۰ قطعه انواع پرندگان آبزی، کنار آبزی و خشکی زی نظیر اردک سرسبز، اردک سرحنایی، خوتکا، حواصیل سفید و خاکستری، باکلان، کشیم، تلیله، آبچلیک، عقاب دریایی دم سفید، سنقر تالابی که برای زمستان گذرانی به این مکان آمده بودند، مشاهده شد.

وی افزود: هیچگونه موارد مشکوک به بیماری و یا تلفات در گونه‌های مورد رصد مشاهده نشد .

جوانبخت افزود: عقاب دریایی دم سفید از گونه‌های بسیار نادر و ارزشمند در طبیعت محسوب میشود که تا کنون فقط درسه نقطه از استان خراسان رضوی مشاهده شده است اما در این پایش یک جفت نر و ماده از این پرنده شکاری کم نظیر در اطراف سد بار مشاهده شد که این خود حکایت از غنای زیستی این مکان دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزه گفت: دو گونه پرنده مصدوم شامل باکلان و کبک که مدتی در اداره حفاظت محیط زیست فیروزه در حال تیمار و رسیدگی بودند، پس از بهبودی کامل در زیستگاه طبیعی و اصلی خود یعنی سدبار و ارتفاعات اطراف رهاسازی شده و به آغوش طبیعت بازگشتند.

همچنین در این پایش برای آذوقه رسانی به حیات وحش، اطراف سد بار توسط بازدید کنندگان دان پاشی شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات شکار و صید، مراتب را با شماره تلفن: ۰۵۱۴۳۵۲۴۵۱۴ و یا سامانه ۱۵۴۰ به این اداره گزارش نمایند.