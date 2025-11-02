۱۹۲ نخبه فرهنگی، هنری، علمی و قرآنی دانش‌آموز غرب مازندران در سلمانشهر تقدیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، در آیین تجلیل از نخبگان پرورشی، فرهنگی، علمی و قرآنی غرب مازندران در سلمانشهر گفت: امروز بسیار خرسندیم که در شهرستان عباس‌آباد میزبان دانش‌آموزان برتر قطب ۳ استان در مسابقات پرورشی، فرهنگی، هنری، قرآنی و جشنواره‌های مختلف هستیم؛ دانش‌آموزانی که با همت بلند، تلاش خود، و با تربیت صحیح خانواده‌ها و هدایت مربیان عزیز توانسته‌اند استعداد‌های الهی خود را شکوفا کنند.

کلبادی‌نژاد افزود: در استان بیش از هزار و پانصد دانش‌آموز رتبه‌های برتر فرهنگی و هنری کسب کرده‌اند که در سه قطب استانی مورد تجلیل قرار می‌گیرند و امروز از ۱۹۲ نفر از برگزیدگان قطب غرب مازندران در شهرستان عباس‌آباد قدردانی شد.

وی با قدردانی از حمایت مسئولان شهرستان گفت: آموزش و پرورش عباس‌آباد یکی از شهرستان‌های پیشرو استان در زمینه‌های مختلف آموزشی و پرورشی است، در حوزه ساخت و تجهیز فضا‌های آموزشی، اجرای مأموریت‌های مصوب و حتی در اجرای بند ۳ ماده ۱۳ شورا‌ها که مربوط به تخصیص سه درصد از درآمد شهرداری‌ها به آموزش و پرورش است، این شهرستان رتبه نخست استان را دارد.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران گفت: خدا را شاکریم که امروز توفیق یافتیم تا از برگزیدگان مسابقات فرهنگی، قرآنی، هنری و طرح‌های نوجوان سالم، همچنین دانش‌آموزان فعال در تشکل‌های دانش‌آموزی، تجلیل به عمل آوریم.

تنها افزود: در مجموع از ۱۵۱۰ نفر از منتخبان این مسابقات در سه قطب استان مازندران تقدیر شد و امروز شاهد تجلیل از ۱۹۲ نفر از دانش‌آموزان منتخب غرب استان هستیم.

وی با تأکید بر اهمیت شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزی گفت: یکی از اصالت‌های مهم در فعالیت‌های پرورشی، شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزان، حمایت از رشد و پرورش آنها و بهره‌گیری از ظرفیت این نخبگان در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مدارس و شهرستان‌هاست.

معاون پرورشی آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و شروع مسابقات فرهنگی و هنری، این آیین تجلیل موجب افزایش انگیزه در میان دانش‌آموزان خواهد شد و این منتخبین به عنوان سفیران فرهنگی، جریان‌ساز فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مدارس خواهند بود.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباس‌آباد گفت: این اقدام نقش مهمی در افزایش روحیه و انگیزه دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

الیاسی با تأکید بر رسالت آموزش و پرورش در تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان اظهار داشت: آموزش و پرورش به دنبال تربیت تمام‌ساحتی دانش‌آموزان است و توجه به استعداد‌های آنان در زمینه‌های مختلف از وظایف اصلی ما به شمار می‌رود، برگزاری چنین برنامه‌هایی تأثیر فراوانی در شناسایی و تقویت این استعداد‌ها دارد و دانش‌آموزان را در مسیر رشد و موفقیت رهنمون می‌سازد.