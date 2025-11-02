به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، برترین‌های لیگ دوچرخه سواری جاده کشور در قزوین معرفی شدند.

در این مسابقات آرش میر باقری در رشته‌های تایم تریل انفرادی جوانان و بزرگسالان و استقامت جاده جوانان در قالب تیم‌های دانشگاه آزاد و پتروشیمی تبریز قهرمان شد.

در بخش استقامت جاده بزرگسالان هم بهنام آرین از ملوان بندر انزلی بر سکوی قهرمانی ایستاد.

در این رقابت‌های دو روزه ۲۵ تیم در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان با هم رقابت کردند.

شناخت برترین‌های شطرنج جام مینودر قزوین

در این مسابقات آرین فرمانی عنوان قهرمانی را کسب کرد.

محمدطا‌ها افروز و آیدین نجفی هم به ترتیب دوم و سوم شدند.

در این مسابقات ۴۲ شطرنج باز در خانه شطرنج قزوین با هم رقابت کردند.

نماینده فوتبال استان درجمع چهار تیم پایانی لیگ برتر مینی فوتبال کشور

تیم ستارگان لوشکان در مراحل حذفی با برتری مقابل نمایندگان سمنان و یزد به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر مینی فوتبال ایران صعود کرد.

این رقابت‌ها به میزبانی جیرفت در حال برگزاری است.