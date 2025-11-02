پخش زنده
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل موفق به طراحی، ساخت و ثبت اختراع «گجت تصویربرداری چشم پزشکی» شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل متشکل از رضا عبداللهی، امین آشنا مقدم، فراز مهدی زاده و علی اصغریه لو با همراهی استاد خود جناب آقای دکتر حبیب اوجاقی، چشمپزشک، موفق به طراحی، ساخت و ثبت اختراع «گجت تصویربرداری چشم پزشکی» شدند.
این گجت نوآورانه امکان پخش همزمان، ثبت و انتقال تصاویر اسلیتلامپ و میکروسکوپ جراحی در درمانگاه و اتاق عمل چشم پزشکی را دارد و میتواند وسیلهای موثر برای آموزش دانشجویان در بخشهای بالینی بوده و جهت اهداف پژوهشی و تلهمدیسین نیز به کار گرفته شود.