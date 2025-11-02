پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخش الحاقی بیمارستان هاجر شهرکرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، صالحیفرد گفت: برنامهریزیهای لازم برای تکمیل، تجهیز و افتتاح رسمی این مرکز درمانی انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: احداث بخش الحاقی بیمارستان هاجر با ۲۰ هزار متر مربع زیربنا در ۶ طبقه علیرغم محدودیتهای شدید منابع، با پیگیریهای مستمر تداوم یافته است.
به گفته وی: با تامین اعتبارات مورد نیاز این پروژه تکمیل و تجهیز آن از هفته آتی آغاز میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری افزود:: تجهیزاتی نظیر پد هلیکوپتر و بخشهای مدرن تصویربرداری و پرتودرمانی (دستگاه شتاب دهنده خطی و سی تی سیمولاتور) در این مرکز پیشبینی و نصب شده است.
صالحیفرد افزود: فرآیند جذب نیروی انسانی این بیمارستان نیز از طریق آزمون اخیر وزارت بهداشت انجام شده است.