رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار»» روز سه‌شنبه در یاسوج برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام خاضع با بیان این که یوم‌الله ۱۳ آبان امسال با سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) تقارن دارد، گفت: به همین مناسبت، در ابتدای مراسم، برنامه عزاداری حماسی برگزار می شود.

همچنین برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و سرود‌های حماسی و ضداستکباری توسط دانش‌آموزان در میدان هفت تیر یاسوج اجرا خواهد شد و غرفه‌های فرهنگی و هنری نیز در مسیر راهپیمایی دایر خواهد بود. لویه و بویراحمد ، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار»» روز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۹/۳۰ صبح از میدان هفت تیر شهر یاسوج با حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم غیور، انقلابی و استکبارستیز مرکز استان آغاز می‌شود.حجت‌الاسلام خاضع با بیان این که یوم‌الله ۱۳ آبان امسال با سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) تقارن دارد، گفت: به همین مناسبت، در ابتدای مراسم، برنامه عزاداری حماسی برگزار می شود.همچنین برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و سرود‌های حماسی و ضداستکباری توسط دانش‌آموزان در میدان هفت تیر یاسوج اجرا خواهد شد و غرفه‌های فرهنگی و هنری نیز در مسیر راهپیمایی دایر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

سید جواد خاضع اظهار داشت: راهپیمایی عظیم یوم‌الله ۱۳ آبان در تمامی مراکز شهرستان‌ها، بخش‌ها و تعدادی از روستا‌های پرجمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور وحدت‌آفرین و حماسی اقشار مختلف مردم ظلم‌ستیز و انقلابی استان برگزار می‌شود که مسیر‌های راهپیمایی و زمان شروع مراسم در نقاط مختلف استان به شرح ذیل است:

🔸یاسوج: میدان هفت تیر - خیابان آیت‌الله طالقانی - بلوار جمهوری اسلامی - میدان امام حسین (ع) - ساعت ۹:۳۰ صبح

🔸دهدشت: از جلوی سپاه پاسداران - بلوار سپاه - میدان امام حسین (ع) - ساعت ۹ صبح

🔹گچساران: از مسجد شهیدان تا میدان امام خمینی (ره) - ساعت ۹/۳۰ صبح

🔸لیکک: میدان مرکزی - خیابان رهبری - میدان قدس ـ ساعت ۹ صبح

🔹سی‌سخت: از فلکه الله به سمت امامزاده سید محمد (ع) - ساعت ۱۰ صبح

🔸لنده: از جلوی سپاه پاسداران به سمت دبیرستان فارابی - ساعت ۱۰/۳۰ صبح

🔹باشت: از چهار راه کتاب به سمت پارکینگ مرکزی - ساعت ۹ صبح

🔸شهربوستان باشت : از بخشداری -خیابان شهید درخوش -مسجد صاحب الزمان (عج) ساعت ۸ صبح

🔸چرام: میدان امام حسین (ع) - بلوار شهید مطهری ـ میدان عصر عاشورا - مصلای قدیم نماز جمعه - ساعت ۹ صبح

🔹مارگون: از گلزار شهید افتاده به سمت مصلای امام رضا (ع) - ساعت ۹/۳۰ صبح

🔸پاتاوه: از جلوی بخشداری به سمت مصلای امام هادی (ع) - ساعت ۱۰ صبح

🔹سوق: مسجد امام حسین (ع) – خیابان شهدا - خیابان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - میدان امام خمینی (ره) ـ ساعت ۹/۳۰ صبح

🔸دیشموک: میدان شهدا - بلوار غدیر - میدان معلم - بلوار آزادی- مصلای امام خمینی (ره) - ساعت ۹/۳۰ صبح

🔹قلعه‌رئیسی: گلزار شهدا - خیابان امام خمینی (ره) - میدان امام حسین (ع) - ساعت ۹/۳۰ صبح

🔸کبگیان: از میدان بسیج به سمت میدان امام حسین (ع) و بالعکس - ساعت ۱۰ صبح

🔹لوداب: از جلوی بخشداری به سمت هنرستان امام خمینی (ره) – ساعت ۹/۳۰ صبح

🔸سپیدار: از جلوی حوزه مقاومت بسیج حضرت امام رضا (ع) تا دبیرستان فردوسی - ساعت ۹ صبح

🔹سرفاریاب: گلزار مطهر شهدا ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ مدرسه شبانه‌روزی هاجر - ساعت ۹/۳۰ صبح

🔸ممبی: از جلوی بخشداری به سمت حوزه مقاومت بسیج سیدالشهداء (ع) - مدرسه دخترانه حدیث کوثر - ساعت ۹/۳۰ صبح

🔹سرآسیاب: از میدان اصلی تا مسجد امام خمینی (ره) - ساعت ۹/۳۰ صبح

🔸جاورده: مدرسه شمس تبریزی - خیابان امام خمینی (ره) - گلزار مطهر شهدا - ساعت ۹ صبح

🔹بردپهن زیلایی: از دبیرستان امام هادی (ع) تا گلزار مطهر شهدا - ساعت ۱۰ صبح

🔸 دشتروم: از جلوی راهدارخانه تنگاری تا دبیرستان شهدای بانک ملت - ساعت ۹ صبح

🔹اسفندان: میدان معلم ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ گلزار شهید حاتمی‌نیا ـ ساعت ۹/۳۰ صبح

🔸امامزاده جعفر: از مدرسه انصار تا حرم مطهر امامزاده جعفر (ع) ـ ساعت ۹/۳۰ صبح