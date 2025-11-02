اعلام مسیرهای راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار»» روز سهشنبه در یاسوج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار»» روز سهشنبه ۱۳ آبانماه ساعت ۹/۳۰ صبح از میدان هفت تیر شهر یاسوج با حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم غیور، انقلابی و استکبارستیز مرکز استان آغاز میشود.
حجتالاسلام خاضع با بیان این که یومالله ۱۳ آبان امسال با سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) تقارن دارد، گفت: به همین مناسبت، در ابتدای مراسم، برنامه عزاداری حماسی برگزار می شود.
همچنین برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و سرودهای حماسی و ضداستکباری توسط دانشآموزان در میدان هفت تیر یاسوج اجرا خواهد شد و غرفههای فرهنگی و هنری نیز در مسیر راهپیمایی دایر خواهد بود.
سید جواد خاضع اظهار داشت: راهپیمایی عظیم یومالله ۱۳ آبان در تمامی مراکز شهرستانها، بخشها و تعدادی از روستاهای پرجمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور وحدتآفرین و حماسی اقشار مختلف مردم ظلمستیز و انقلابی استان برگزار میشود که مسیرهای راهپیمایی و زمان شروع مراسم در نقاط مختلف استان به شرح ذیل است:
🔸یاسوج: میدان هفت تیر - خیابان آیتالله طالقانی - بلوار جمهوری اسلامی - میدان امام حسین (ع) - ساعت ۹:۳۰ صبح
🔸دهدشت: از جلوی سپاه پاسداران - بلوار سپاه - میدان امام حسین (ع) - ساعت ۹ صبح
🔹گچساران: از مسجد شهیدان تا میدان امام خمینی (ره) - ساعت ۹/۳۰ صبح
🔸لیکک: میدان مرکزی - خیابان رهبری - میدان قدس ـ ساعت ۹ صبح
🔹سیسخت: از فلکه الله به سمت امامزاده سید محمد (ع) - ساعت ۱۰ صبح
🔸لنده: از جلوی سپاه پاسداران به سمت دبیرستان فارابی - ساعت ۱۰/۳۰ صبح
🔹باشت: از چهار راه کتاب به سمت پارکینگ مرکزی - ساعت ۹ صبح
🔸شهربوستان باشت : از بخشداری -خیابان شهید درخوش -مسجد صاحب الزمان (عج) ساعت ۸ صبح
🔸چرام: میدان امام حسین (ع) - بلوار شهید مطهری ـ میدان عصر عاشورا - مصلای قدیم نماز جمعه - ساعت ۹ صبح
🔹مارگون: از گلزار شهید افتاده به سمت مصلای امام رضا (ع) - ساعت ۹/۳۰ صبح
🔸پاتاوه: از جلوی بخشداری به سمت مصلای امام هادی (ع) - ساعت ۱۰ صبح
🔹سوق: مسجد امام حسین (ع) – خیابان شهدا - خیابان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - میدان امام خمینی (ره) ـ ساعت ۹/۳۰ صبح
🔸دیشموک: میدان شهدا - بلوار غدیر - میدان معلم - بلوار آزادی- مصلای امام خمینی (ره) - ساعت ۹/۳۰ صبح
🔹قلعهرئیسی: گلزار شهدا - خیابان امام خمینی (ره) - میدان امام حسین (ع) - ساعت ۹/۳۰ صبح
🔸کبگیان: از میدان بسیج به سمت میدان امام حسین (ع) و بالعکس - ساعت ۱۰ صبح
🔹لوداب: از جلوی بخشداری به سمت هنرستان امام خمینی (ره) – ساعت ۹/۳۰ صبح
🔸سپیدار: از جلوی حوزه مقاومت بسیج حضرت امام رضا (ع) تا دبیرستان فردوسی - ساعت ۹ صبح
🔹سرفاریاب: گلزار مطهر شهدا ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ مدرسه شبانهروزی هاجر - ساعت ۹/۳۰ صبح
🔸ممبی: از جلوی بخشداری به سمت حوزه مقاومت بسیج سیدالشهداء (ع) - مدرسه دخترانه حدیث کوثر - ساعت ۹/۳۰ صبح
🔹سرآسیاب: از میدان اصلی تا مسجد امام خمینی (ره) - ساعت ۹/۳۰ صبح
🔸جاورده: مدرسه شمس تبریزی - خیابان امام خمینی (ره) - گلزار مطهر شهدا - ساعت ۹ صبح
🔹بردپهن زیلایی: از دبیرستان امام هادی (ع) تا گلزار مطهر شهدا - ساعت ۱۰ صبح
🔸 دشتروم: از جلوی راهدارخانه تنگاری تا دبیرستان شهدای بانک ملت - ساعت ۹ صبح
🔹اسفندان: میدان معلم ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ گلزار شهید حاتمینیا ـ ساعت ۹/۳۰ صبح
🔸امامزاده جعفر: از مدرسه انصار تا حرم مطهر امامزاده جعفر (ع) ـ ساعت ۹/۳۰ صبح
🔹دیل: از مسجد امام صادق (ع) به سمت گلزار مطهر شهدا ـ ساعت ۹/۳۰ صبح