\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633\u060c\u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc\u0647\u060c \u067e\u0631\u0686\u0645 \u06af\u0646\u0628\u062f \u0645\u0637\u0647\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0634\u0627\u0647\u0686\u0631\u0627\u063a \u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u062a\u0639\u0648\u06cc\u0636 \u0648 \u062d\u0631\u0645 \u0633\u06cc\u0627\u0647\u200c\u067e\u0648\u0634 \u0634\u062f.\n