معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای همدان گفت: منابع جایگزین تأمین آب شرب همدان وارد مدار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرتضی احمدی رحمت با بیان اینکه پیشبینی بارشهای استان در فصل پاییز سال آبی جاری خوب نیست و باید موجودی سد اکباتان برای اوج مصرف سال بعد ذخیره شود، افزود: منابع جایگزین تأمین آب شرب همدان وارد مدار بهرهبرداری شده و قسمتی از آب شرب شهر از رودخانهها و منابع جایگزین تأمین میشود.
او تصریح کرد: روانآب موجود در رودخانه عباسآباد نیز پس از انتقال به استخر و در ادامه به تصفیه خانه الوند منتقل میشود تا بعد از فرایند تصفیه وارد مدار توزیع آب شرب شهر شود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای همدان از عملیات لایروبی استخر عباسآباد با ۶ میلیارد ریال خبر داد و افزود: از آنجا که یکی از منابع تأمین آب شرب شهر همدان، رودخانه عباسآباد است، باید عملیات لایروبی به منظور حداکثر بهرهبرداری از این استخر انجام شود.
او تأکید کرد: عملیات لایروبی استخر عباس آباد از ۱۲ مهرماه سال جاری آغاز و به پایان رسیده و در حال حاضر مخزن استخر در حال آبگیری است.
احمدی میزان آب قابل تأمین از رودخانه عباس آباد در تأمین آب شرب شهر را سالانه حدود ۴ میلیون مترمکعب دانست و افزود: عمیات مرمت و بازسازی کانال انتقال آب به استخر عباسآباد نیز در دستور کار قرار گرفته و به پایان رسیده که به زودی به پایان خواهد رسید.
او تصریح کرد: اگر شرایط بارشهای استان با این وضعیت ادامه پیدا کند، تأمین آب شرب با مشکل مواجه خواهد شد بنابراین همراهی همشهریان در مدیریت مصرف، دغدغه تأمین آب را بسیار کاهش میدهد.