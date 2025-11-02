پخش زنده
رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در معاملات روز گذشته (دهم آبان) شاهد رقابت چشمگیر خریداران برای خرید گاز مایع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بود؛ رقابتی که مازاد آن به بیش از ۳.۶ میلیون دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: در این روز مجموعاً ۴۱ هزار تن گاز مایع از انبارهای نفت اصفهان، آبادان، تبریز و تهران به مقاصد افغانستان و ارمنستان عرضه شد. در پایان معاملات، ۳۹ هزار تن از این محمولهها به مقصد افغانستان و ۲ هزار تن به مقصد ارمنستان معامله گردید و ارزش کل معاملات از ۱۸ میلیون دلار فراتر رفت.
میزان تقاضا در این عرضهها به بیش از ۹۹ هزار تن رسید که بیانگر استقبال چشمگیر خریداران بینالمللی از عرضههای گاز مایع ایران است.
جزئیات عرضهها شامل ۱۴ هزار تن از انبار نفت اصفهان، ۲۲ هزار تن از آبادان، ۱ هزار تن از تبریز و ۴ هزار تن از تهران بود که از این میان ۳ هزار تن از محمولههای تهران به مقصد افغانستان اختصاص یافت.