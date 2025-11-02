فوتسالیست تربت جامی، در مسابقات آسیایی در بحرین، ۶ گل را به ثمر رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تربت جام گفت: صدرا چوپانی فوتسالیست این شهرستان که همراه تیم ملی در مسابقات آسیایی جوانان در کشور بحرین حضور داشت، نائب قهرمان این مسابقات شد.

غلامرضااباذری افزود: فوتسالیست های کشورمان در مرحله گروهی قرقیزستان را با نتیجه ۵بریک شکست دادند.،عربستان را با ۱۴ گل راهی خانه کردندو به تساوی ۳ بر۳ برابر تایلند رضایت دادند وبه نیمه نهایی راه یافتند.

وی در ادامه گفت: در مرحله نیمه نهایی جوانان کشورمان با نتیجه ۱۴بر۲ ازبکستان را شکست دادن ،در دیدار فینال با وجود شایستگی ۲بریک نتیجه را به افغانستان واگذار کردند و به مدال نقره دست یافتند.

اباذری اظهار کرد: صدرا چوپانی در این رقابت ها موفق شد در مقابل تیم های قرقیزستان، عربستان و ازبکستان ۶ گل به ثمر برساند.