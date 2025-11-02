به گفته مجری نمایشگاه بین المللی فناوری نانو در راستای حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان، از ۱۵ شرکت موفق در عرصه صادرات فناوری نانو تجلیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو اعلام کرد: دومین دوره «جایزه صادراتی ایران نانو» فردا با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو و با هدف تقدیر از ۱۵ شرکت صادرکننده برتر برگزار می‌شود.

طهاری در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این مراسم گفت: هدف از این تقدیر، تشویق شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو برای توسعه بازارهای بین‌المللی، گسترش ارتباطات علمی و فناوری، معرفی توانمندی‌های علمی و فناورانه ایران در عرصه جهانی و پشتیبانی از تحقق «نقشه ملی توسعه علوم و فناوری نانو» است.

وی خاطرنشان کرد: نخستین دوره این جایزه آبان‌ماه ۱۴۰۳ هم‌زمان با پانزدهمین نمایشگاه ملی فناوری نانو برگزار شد و طی آن از هفت شرکت پیشرو در حوزه صادرات محصولات نانویی تقدیر به عمل آمد. در دوره جدید، شرکت‌ها در پنج حوزه رقابتی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و برگزیدگان هر بخش در شانزدهمین جشنواره فناوری نانو (آبان ۱۴۰۴) مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

طهاری درباره شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های صادرکننده برتر فناوری نانو توضیح داد: میزان کل صادرات محصولات نانویی از نظر ارزش دلاری، گستره جغرافیایی صادرات (تعداد کشورهای هدف)، تنوع مقاصد صادراتی، پیچیدگی فناوری محصول (بر اساس ارزش دلاری هر کیلوگرم محصول)، همچنین شرکت‌هایی که برای نخستین بار صادرات نانویی انجام داده‌اند و رشد صادرات نسبت به سال گذشته، از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب شرکت‌های برتر بوده است.