به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ،چهارمین سالگرد رحلت آیت‌الله سید محمدعلی علاقه‌بند یزدی، در مسجد نظرکرده یزد با حضور استاندار و جمعی از قشر‌های مختلف مردم برگزار شد.

در این آیین، یاد و خاطره آن عالم یزدی و تلاش‌ها و مجاهدت‌های وی در توسعه و ترویج علوم دینی گرامی داشته شد.

آیت‌الله علاقه‌بند یزدی از چهره‌های حوزوی شناخته‌شده در استان یزد بود که سال‌ها در حوزه علمیه به تدریس و تربیت طلاب اشتغال داشت و آبان ۱۴۰۰ دعوت حق را لبیک گفت.