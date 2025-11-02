پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ،چهارمین سالگرد رحلت آیتالله سید محمدعلی علاقهبند یزدی، در مسجد نظرکرده یزد با حضور استاندار و جمعی از قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
در این آیین، یاد و خاطره آن عالم یزدی و تلاشها و مجاهدتهای وی در توسعه و ترویج علوم دینی گرامی داشته شد.
آیتالله علاقهبند یزدی از چهرههای حوزوی شناختهشده در استان یزد بود که سالها در حوزه علمیه به تدریس و تربیت طلاب اشتغال داشت و آبان ۱۴۰۰ دعوت حق را لبیک گفت.