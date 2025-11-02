به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: جشنواره شعر رضوی اکنون درخت تنومندی شده که صد‌ها شاعر در آن رشد کرده و ده‌ها محفل ادبی در سایه آن برگزار شده و توانسته جریانی مستمر در شعر رضوی برقرار کند و یکی از معتبرترین جشنواره‌های کشور است.

اسحاقی بر آسیب‌شناسی نقاط ضعف و قوت جشنواره تاکید کرد و گفت: جشنواره شعر رضوی عملا تبدیل به برند فرهنگی شعر کرمان تبدیل شده و در دوره سی‌ام گسترش فرهنگ رضوی نیاز به خلاقیت دارد و باید با هوشمندی و آرامش پیش برود.

وی اظهار کرد: رویداد‌های ادبی و فرهنگی بخش مهمی از هویت هر شهر و استان هستند و امیدواریم در این دوره جشنواره با برنامه‌های جدید، جذب شاعران بزرگ و جوانان و نوجوانان را داشته باشیم.

دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی شعر رضوی نیز اظهار کرد:از شاعران خواسته‌ایم با نگاه نو سراغ شعر رضوی بیایند. اینکه قرار است شعر رضوی چه نسبتی با جامعه و انسان معاصر، زندگی، سیاست و فرهنگ ما برقرار کند؛ بنابراین تفاوت عمده این دوره جشنواره گذشتن از کلیشه است و اینکه با نگاه نو سراغ این سوژه مذهبی و دینی برویم.

مجتبی احمدی بیان کرد:شعر‌هایی که با نگاه خلاقانه به مضامین پیشنهادی سروده شده باشند، در اولویت خواهند بود و شرکت‌کننده می‌تواند هم‌زمان در همۀ بخش‌ها شرکت کند و در هر بخش حداکثر سه اثر بفرستد.

آثار باید صرفا از طریق سامانه ثبت‌نام به نشانی portal.shamstoos.ir به این دبیرخانه در ارسال شده و آثار نباید پیش‌تر در جشنواره‌ای برگزیده شده باشند.