امروز یکشنبه ۱۱ آبان، در مجموع ۲ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۳۰ تن انواع کالا در تالار‌های مختلف بورس کالا عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، بیشترین حجم عرضه به تالار سیمان اختصاص دارد؛ جایی که یک میلیون و ۸۱ هزار و ۳۸۷ تن سیمان روی تابلو می‌رود.

در تالار حراج باز نیز ۸۳۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول عرضه می‌شود که شامل ۶۹۹ هزار و ۵۰۰ تن سنگ‌آهن، ۱۲۷ هزار تن وکیوم‌باتوم، ۳ هزار تن مواد شیمیایی و ۳ هزار تن مس است.

تالار صنعتی امروز میزبان ۵۴۱ هزار و ۲۶۵ تن کالا از جمله ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن آلومینیوم، ۱۱۰ هزار تن آهن اسفنجی، هزار و ۹۶۵ تن روی، ۳۹۰ هزار تن سنگ‌آهن، ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن فولاد و ۵ هزار تن مس خواهد بود.

در تالار صادراتی کیش نیز ۳۰۶ هزار و ۳۷۲ تن محصول شامل ۲۰۸ هزار و ۸۴۲ تن سیمان، ۸۰ هزار تن کلینکر، ۲ هزار تن گوگرد و ۱۵ هزار و ۵۳۰ تن قیر عرضه می‌شود.

همچنین در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، بیش از ۸۳ هزار تن مواد پلیمری، روغن و لوب‌کات و در تالار فرعی نیز ۲۱ هزار و ۲۵ تن محصول روی تابلو می‌رود.