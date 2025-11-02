به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل فرماندار اردبیل در جلسه نهضت مدرسه سازی که به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شدگفت:درقالب نهضت مدرسه سازی وتاکیدات رئیس جمهور واستاندار اردبیل توسعه واحداث فضا‌های آموزشی در شهرستان خوب پیش می‌رود.

فرزاد قلندری بیان کرد:سهم شهرستان اردبیل در قالب نهضت مدرسه سازی هزار و۴۰۹کلاس درس است که بیش از این سهم زمین مورد نظر تامین شده وزمین هزار۴۸۵ کلاس درس در شهرستان اردبیل تامین شده است.

وی از آغاز عملیات اجرایی ۴۱۷کلاس درس در شهرستان اردبیل خبرداد وگفت:بقیه هم به زودی شروع ودر زمان مقرر به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار اردبیل گفت: درقالب گروه‌های مردمی هم برای ۴۱۷کلاس درس درشهرستان اردبیل تشکیل شده ومی شود وبقیه هم در حال تشکیل است تااز این ظرفیت مهم برای مدرسه سازی استفاده شود.

قلندری از حل مشکل مدرسه گلمغان خبرداد افزود

وی گفت:رایزنی‌های لازم باشهرداری‌ها برای اخذ پروانه انجام شده ودستگاه متولی هرچه زودتر نسبت به این امر اقدام کنند