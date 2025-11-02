به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات شب گذشته رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا به این شرح است:

اودینزه ۱ – ۰ آتالانتا

ناپولی ۰ – ۰ کومو

کرمونزه ۱ – ۲ یوونتوس (گل‌های یووه: فیلیپ کوشتیچ در دقیقه ۲ و آندره آ کامبیاسو ۶۸)

*برنامه - یکشنبه ۱۱ آبان:

ورونا – اینتر

فیورنتینا – لچه

تورینو – پیزا

پارما – بولونیا

میلان – رم

*دوشنبه ۱۲ آبان:

ساسولو – جنوآ

لاتسیو - کالیاری

-در جدول سری آ تیم ناپولی با ۲۲ امتیاز در صدر است و تیم‌های رم با ۲۱ و اینتر و میلان با ۱۸ امتیاز دوم تا چهارم هستند.