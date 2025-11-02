پخش زنده
هفته دهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا شنبه ۱۰ آبان آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات شب گذشته رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا به این شرح است:
اودینزه ۱ – ۰ آتالانتا
ناپولی ۰ – ۰ کومو
کرمونزه ۱ – ۲ یوونتوس (گلهای یووه: فیلیپ کوشتیچ در دقیقه ۲ و آندره آ کامبیاسو ۶۸)
*برنامه - یکشنبه ۱۱ آبان:
ورونا – اینتر
فیورنتینا – لچه
تورینو – پیزا
پارما – بولونیا
میلان – رم
*دوشنبه ۱۲ آبان:
ساسولو – جنوآ
لاتسیو - کالیاری
-در جدول سری آ تیم ناپولی با ۲۲ امتیاز در صدر است و تیمهای رم با ۲۱ و اینتر و میلان با ۱۸ امتیاز دوم تا چهارم هستند.