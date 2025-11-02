مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی: مشکلی در تأمین برنج نداریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: با مدیریت واردات و ترخیص کالا، مشکل کمبود برنج در استان رفع شده و بازار در وضعیت باثبات قرار دارد.

پارسا افزود: با توجه به محدودیت قانونی واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی، هر ساله از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه واردات برنج خارجی متوقف می‌شود که این موضوع بخشی از کمبود و افزایش قیمت برنج خارجی در بازار را رقم می‌زند.

وی گفت: طبق قانون ساماندهی واردات، در دوره برداشت برنج داخلی اجازه واردات برنج خارجی داده نمی‌شود تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: در نتیجه، حدود چهار ماه از سال امکان واردات وجود ندارد و این موضوع به کاهش عرضه و افزایش قیمت برنج پاکستانی و سایر انواع خارجی منجر می‌شود.

پارسا افزود: در کارگروه تنظیم بازار استان پیشنهاد شد تا محدودیت واردات برای مدت کوتاهی برداشته شود.

وی گفت: این پیشنهاد به سازمان توسعه تجارت و کارگروه تنظیم بازار کشور ارسال و در مقطعی یک ماه این محدودیت حذف شد، اما با اعتراض انجمن تولیدکنندگان برنج داخلی، مصوبه یادشده لغو شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: واردکنندگان حاضر نیستند بار وارداتی خود را ماه‌ها در گمرک نگه دارند و منتظر صدور مجوز ترخیص بمانند، بنابراین بخشی از کمبود بازار ناشی از همین شرایط است.

پارسا در خصوص فرآیند واردات و ترخیص کالا نیز گفت: انتخاب گمرک ترخیص‌کننده بر اساس محل فعالیت یا سکونت تاجر انجام می‌شود و لزوماً محل ورود کالا با محل ترخیص یکسان نیست، به عنوان مثال ممکن است کالایی از طریق گمرک سیستان و بلوچستان وارد کشور شود، اما ترخیص آن در گمرک مشهد یا بیرجند صورت گیرد.

وی افزود: در برخی موارد، تجار استان یا سایر استان‌ها گمرک ورودی را سیستان و بلوچستان انتخاب می‌کنند، اما ترخیص در گمرک محل فعالیتشان انجام می‌شود که این روند از نظر قانونی کاملا مجاز است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گفت: بنابراین اگر بار وارداتی از استانی به استان دیگر منتقل می‌شود، به معنای خرید و فروش مجدد یا تخلف نیست، بلکه ناشی از فرآیند اداری ترخیص کالا است.

پارسا افزود: در استان هیچ‌گاه با کمبود کالا مواجه نبوده‌ایم و اگر کمبودی مقطعی وجود داشته، این مشکلات در یک بازه کوتاه چند روزه تا یک هفته‌ای با تلاش همکاران در کارگروه تنظیم بازار رفع شده است.

وی گفت: از ابتدای سال، توزیع کالا‌های اساسی در استان با تلاش مجموعه کارگروه تنظیم بازار و سازمان‌های مرتبط به‌طور مستمر انجام شده و وضعیت بازار باثبات و تأمین کالا‌ها بدون مشکل بوده است.