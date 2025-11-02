پخش زنده
دبیرخانه جایزه مصطفی (ص) اعلام کرد: دانشگاهها و مراکز علمی تا اول اسفند ماه امسال مهلت دارند تا نامزدهای خود را برای شرکت در هفتمین دوره این جایزه معرفی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فراخوان هفتمین دوره جایزه مصطفی(ص)، یکی از معتبرترین جوایز علمی جهان اسلام، منتشر شد و بر اساس اعلام دبیرخانه این جایزه، دانشگاهها، مراکز علمی و فناوری، پارکهای علم و فناوری، آکادمیهای علوم کشورهای اسلامی و شخصیتهای برجسته علمی تا اول اسفندماه ۱۴۰۴ (بیستم فوریه ۲۰۲۶) فرصت دارند تا نامزدهای پیشنهادی خود را به دبیرخانه معرفی کنند.
آثار نامزدهای این دوره در دو حوزه اصلی «علوم و فناوری زیستی و پزشکی» و «علوم پایه و مهندسی» مورد ارزیابی قرار میگیرند. این جایزه به دو گروه از دانشمندان اعطا میشود: برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) و برگزیدگان مقیم کشورهای اسلامی که میتوانند به صورت فردی یا گروهی معرفی شوند.
به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، شرایط دریافت جایزه محدود به سن یا جنس نیست و تمامی دانشمندان مسلمان جهان یا اتباع ۵۷ کشور اسلامی واجد شرایط شرکت هستند. برگزیدگان علاوه بر لوح افتخار، مدال جایزه و نشان مصطفی(ص)، مبلغ ۵۰۰ هزار دلار آمریکا به عنوان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.
جایزه مصطفی(ص) که از سال ۱۳۹۴ به صورت دوسالانه برگزار میشود، تاکنون در ۶ دوره خود در تهران (۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴) و اصفهان (۱۴۰۲) میزبان برگزیدگان برجسته علمی جهان اسلام بوده است. در مجموع ۲۲ دانشمند برجسته از کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، مالزی، سنگاپور، بنگلادش، هند، لبنان و اردن موفق به دریافت این جایزه شدهاند.