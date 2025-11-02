به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گفته شده این تروریست‌های کودک‌کش در انرژی اتمی، موسسه وایزمن، البیت، نیروی هوایی و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی فعال هستند.

اطلاعات جنایتکاران تحت تعقیب به شرح زیر است: اوفير آلوف – مؤسسه وایزمن مایکل مور-یوسف – مرکز سورکاویهی آیاش – صنایع البیتالداد گوستینسکی – صنایع البیتهیلل مرن – سامانه‌های التاجاشوا ویسفیش – نیروی دریایی اسرائیل یوئل آهارونی – نیروی هوایی اسرائیل جاناتان شلومی – مؤسسه وایزمن اور زینگر – مرکز سورکنویا هوورش – مرکز سورکیوال لیون – شرکت آموس اسپیس‌کاماوفير نوو – صنایع البیت.