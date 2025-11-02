به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی هدف از این رویداد را احیای فرهنگ اصیل محلی و تقویت روحیه نشاط و همبستگی در میان نسل جوان عنوان کرد.

حمید گلوانی اظهار داشت: این جشنواره با حضور بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر از ۸ روستا و ۱۰ مدرسه منطقه برگزار شد که نشان از استقبال گسترده از این فرهنگ غنی دارد.

وی هدف اصلی از برگزاری این مسابقات را احیای گنجینه‌های فراموش‌شده بازی‌های اصیل محلی مانند هفت‌سنگ، الک‌دولک، طناب کشی وسایر بازی‌های محلی برشمرد وگفت این بازی‌ها علاوه بر تحرک فیزیکی، مملو از آموزه‌های زندگی مانند کار تیمی، تقویت هوش هیجانی، خلاقیت و تاب‌آوری هستند و ما می‌خواهیم این میراث ارزشمند را به نسل جدید انتقال دهیم.