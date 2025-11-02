دبیر شورای راهبری پیشرفت محله: اجرای شورای استانی راهبری پیشرفت محله، به‌صورت رسمی به استان‌ها ابلاغ شده و هدف آن تسهیل‌گری، ارائه خدمات بهتر به محلات، شناسایی آسیب‌ها و مشکلات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، صالحی گفت: شورای استانی راهبری پیشرفت محله، به ریاست استاندار یزد تشکیل شد و راهبرد‌ها و اقدامات لازم برای راه‌اندازی این شورا‌ها در محلات مختلف استان یزد بررسی شد.

وی افزود: بر اساس تصمیمات این نشست، همه محلات استان یزد باید دارای شورای راهبری پیشرفت محله باشند.

بابایی استاندار یزد در این نشست با تأکید بر تلاش برای راه‌اندازی این شورا‌ها در محلات مختلف استان یزد گفت: هرچند طرح ارائه‌شده استان یزد مورد تقدیر رییس‌جمهور قرار گرفته، اما باید از تجارب دیگر استان‌ها و همچنین طرح‌های مشابهی که قبلاً در یزد اجرا شده، بهره گرفت تا این طرح به بهترین شکل ممکن عملیاتی شود.