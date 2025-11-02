پخش زنده
دبیر شورای راهبری پیشرفت محله: اجرای شورای استانی راهبری پیشرفت محله، بهصورت رسمی به استانها ابلاغ شده و هدف آن تسهیلگری، ارائه خدمات بهتر به محلات، شناسایی آسیبها و مشکلات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، صالحی گفت: شورای استانی راهبری پیشرفت محله، به ریاست استاندار یزد تشکیل شد و راهبردها و اقدامات لازم برای راهاندازی این شوراها در محلات مختلف استان یزد بررسی شد.
وی افزود: بر اساس تصمیمات این نشست، همه محلات استان یزد باید دارای شورای راهبری پیشرفت محله باشند.
دبیر شورای راهبری پیشرفت محله گفت: اجرای این طرح بهصورت رسمی به استانها ابلاغ شده و هدف آن تسهیلگری، ارائه خدمات بهتر به محلات، شناسایی آسیبها و مشکلات و هدفگذاری برای رفع آنهاست.
بابایی استاندار یزد در این نشست با تأکید بر تلاش برای راهاندازی این شوراها در محلات مختلف استان یزد گفت: هرچند طرح ارائهشده استان یزد مورد تقدیر رییسجمهور قرار گرفته، اما باید از تجارب دیگر استانها و همچنین طرحهای مشابهی که قبلاً در یزد اجرا شده، بهره گرفت تا این طرح به بهترین شکل ممکن عملیاتی شود.