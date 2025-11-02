به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک روش، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه با اشاره به جایگاه نخست این گمرک در بین گمرکات استان کرمانشاه و رتبه دوم کشوری بین گمرکات کشور در صادرات کالا به کشور عراق افزود: در هفت ماهه سالجاری ۵۶۷ میلیون و ۳۶۴ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۲۵۴ هزار تن از گمرک خسروی به کشور عراق صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۴۵ درصد و از لحاظ وزن ۵۱ درصد رشد داشته است.

نیک روش عمده کالا‌های صادراتی عبوری از این گمرک را میوه‌های خوراکی، سبزیجات، مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، چدن، آهن و فولاد، شیر و محصولات لبنی عنوان کرد.