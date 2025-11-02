به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقه پرتاب توپ بیس بال با هدف شناخت علاقمندان و کشف استعداد‌های این رشته در کیش برگزار شد.

انجمن بیس بال هیئت انجمن‌های ورزشی مسابقه پرتاب توپ بیسبال را برای نوجوانان علاقمند به فراگیری این رشته ورزشی در زمین چمن مصنوعی مجموعه المپیک برگزار کرد.

ورزشکاران در رشته بیسبال با انجام حرکت های ورزشی پر سرعت و قدرتی، تناسب اندام و انعطاف پذیری خود را با انجام تمرینات هوازی که نقش مهمی در مهارت آنان دارد دنبال می کنند.

در پایان مسابقه بیسبال به نفرات برتر جوایزی از سوی حامی مالی اهدا شد.