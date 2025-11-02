پنج نفر از اراذل و اوباش متواری که با ایجاد رعب و وحشت مردم زنجان را تهدید می‌کردند، توسط پلیس دستگیر شدند.

دستگیری پنج اراذل و اوباش متواری و تحت تعقیب در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان زنجان از دستگیری پنج نفر از اراذل و اوباش متواری خبر داد که با اقدامات مجرمانه و ایجاد رعب و وحشت، موجب سلب آسایش شهروندان در مناطق مختلف شهر زنجان شده بودند.

سرهنگ آدینه‌لو با اعلام این خبر گفت: در پی گزارش‌های مردمی و تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قمه‌کشی، ایجاد راهبندان، تخریب خودرو‌های عبوری و اخلال در نظم عمومی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از شناسایی هویت متهمان و انجام تعقیب و مراقبت‌های شبانه‌روزی، با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات ضربتی پنج نفر از اراذل و اوباش را دستگیر کردند. در جریان این عملیات چند قبضه سلاح سرد کشف و یک دستگاه خودروی سواری توقیف شد.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان زنجان ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به جرائم ارتکابی خود اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، با صدور قرار قضایی روانه زندان شدند.

سرهنگ آدینه‌لو با هشدار جدی به مخلان نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: ایجاد رعب و وحشت و اخلال در آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و نیروی انتظامی استان زنجان با هرگونه رفتار مجرمانه از سوی اراذل و اوباش، قاطعانه و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.